Стилист Палюткина: перестаньте бояться выглядеть странно

Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» на примере образа Жанны Агузаровой рассказала, как не следовать навязанным трендам, а создавать собственную реальность в мире моды.

По словам эксперта, если копировать отдельные вещи Агузаровой, это не так интересно. Лучше украсть её принцип: если образ можно описать словом «нормальный», добавить еще одну странную деталь. В жизни это работает так: нужно собрать базовый образ – джинсы и футболку, платье-футляр или костюм – и добавить одну деталь, которая выбивается: гигантские серьги, неоновые носки, ботинки не в цвет, необычную сумку или брошь.

Второй принцип – выделить одну вещь. Это может быть яркая прическа, необычная обувь или аксессуар, который невозможно не заметить. Остальное должно быть простым, лаконичным фоном, чтобы акцент был слышен. Не стоит бояться переборщить и выглядеть слишком ярко, странно или неформатно, ведь в основе любого образа должна быть личность, а не слепое следование трендам.