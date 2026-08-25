«Вышел оттуда обновленный»: Николай Басков назвал любимое место в Казани
Народный артист России Николай Басков сообщил, что его любимое место в Казани – территория Кремля. Об этом он рассказал журналистам на красной дорожке конкурса «Новая волна», который проходит в столице Татарстана.
«Там есть шикарный ресторан. Там невероятная атмосфера культуры, традиций», – заявил артист.
Басков отметил, что ему удалось погулять по территории Казанского Кремля, когда он приезжал с проектом «Ну-ка, все вместе!».
«Я вышел оттуда обновленный из-за того, что как будто побывал в городе, которые находится в городе», – отметил музыкант.
Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».