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Политолог Кутилов: В Россия одна из самых прозрачных систем голосования
В Россия сегодня одна из самых прозрачных систем голосования, а Татарстан в ходе выборов Президента России традиционно демонстрирует высокую активность. Об этом сообщил гендиректор агентства «Теория Дарвина» и компании «Цифровая мобилизация», руководитель экспертного клуба «Волга» Владимир Кутилов в ходе 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ.
«Мы всегда в последний день голосования наблюдаем всплеск явки. Сегодня были большие, пиковые значения явки на многих участках, особенно в крупных городах. Думаю, что мы увидим к концу дня довольно высокие цифры. Выборы — главный демократический инструмент каждого гражданина России. Люди понимают, что это их способ повлиять на судьбу страны, определить будущее страны через голосование», — сказал он.
Спикер также отметил, что в России сегодня одна из самых прозрачных и современных систем голосования.
Марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиаперсоны, звезды татарской эстрады со своими родными.
Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике продолжают работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открыты 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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