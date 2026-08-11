Двоих пострадавших при атаке БПЛА в РТ переводят из реанимации

Двоих пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске готовят к переводу из реанимации в профильное хирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Челнов. Об этом сообщает пресс-служба Горздрава Автограда.

«Вчера во второй половине дня из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы к нам были переведены два пациента – мужчина 60 лет и женщина 32 лет. Пациенты были прооперированы в Нижнекамске и переведены к нам на дальнейшее лечение и реабилитацию», – рассказала заместитель главного врача БСМП Антонина Панина.

Сейчас состояние пациентов оценивается как стабильное, с положительной динамикой. Пациентов переводят в хирургическое отделение, сказала Антонина Панина.