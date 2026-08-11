Две матери в РТ подарили сыновьям мотоцикл и мопед – женщин будут судить

38-летняя и 40-летняя жительницы Татарстана предстанут перед судом по обвинению в преступлении по статье о вовлечении детей в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Согласно данным следствия, 40-летняя фигурантка осенью 2024 года купила 14-летнему сыну мотоцикл. Подросток водительских прав иметь не мог, навыков управления мотоциклом у него не было. Тем не менее мальчик разъезжал на мотоцикле, однако 16 июля 2025 года он, нарушив ПДД, столкнулся с автомобилем и получил различные травмы.

Еще одна женщина, которой придется отвечать в суде, купила 13-летнему сыну мопед летом 2025 года. 38-летняя женщина знала, что ребенок не имеет навыков вождения. Более того, у него имеется серьезное заболевание, при котором человеку вообще противопоказано водить какой-либо транспорт. В мае 2026 года подросток нарушил ПДД, двигаясь во встречном направлении по улице с односторонним движением. Полицейские заметили это и потребовали, чтобы он остановился. Молодой человек требование проигнорировал и продолжил движение, однако в какой-то момент повредил колесо мопеда, после чего юного нарушителя задержали. По данным Прокуратуры Татарстана, данный инцидент произошел в Елабуге.

Уголовные дела в отношении женщин направлены в суд.