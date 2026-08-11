Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 396 вражеских БПЛА

396 вражеских БПЛА уничтожено в небе над Россией минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 10 августа до 8.00 мск 11 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.