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Происшествия 11 августа 2026 08:50

Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 396 вражеских БПЛА

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396 вражеских БПЛА уничтожено в небе над Россией минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 10 августа до 8.00 мск 11 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.

#минобороны рф #бпла #беспилотники
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