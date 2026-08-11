Семье погибшей в Нижнекамске девочки дополнительно выплатят 1 млн рублей

Решением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова семьям погибших и пострадавшим в результате атаки в Нижнекамске будет оказана материальная помощь. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев на деловом понедельнике.

Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей. Пострадавшие получат от 300 тыс. до 600 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм. Также предусмотрены выплаты за частично или полностью утраченное имущество в соответствии с установленными нормативами.

Предприятия Нижнекамска окажут семьям погибших материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Финансовую помощь также получат пострадавшие сотрудники предприятий.

Отдельно муниципалитет окажет помощь семье пятилетней девочки, погибшей в результате атаки. Семье дополнительно выплатят 1 млн рублей, а организацию похорон городские власти полностью возьмут на себя.