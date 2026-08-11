news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 августа 2026 08:17

Семье погибшей в Нижнекамске девочки дополнительно выплатят 1 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Решением Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова семьям погибших и пострадавшим в результате атаки в Нижнекамске будет оказана материальная помощь. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев на деловом понедельнике.

Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 2 млн рублей. Пострадавшие получат от 300 тыс. до 600 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм. Также предусмотрены выплаты за частично или полностью утраченное имущество в соответствии с установленными нормативами.

Предприятия Нижнекамска окажут семьям погибших материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Финансовую помощь также получат пострадавшие сотрудники предприятий.

Отдельно муниципалитет окажет помощь семье пятилетней девочки, погибшей в результате атаки. Семье дополнительно выплатят 1 млн рублей, а организацию похорон городские власти полностью возьмут на себя.

#нижнекамский район #атака БПЛА #Радмир Беляев
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

10 августа 2026
«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск

10 августа 2026
Новости партнеров