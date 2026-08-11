В Казани откроется выставка татарского декоративного искусства «Поэзия ремесла»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка «Поэзия ремесла», посвященная декоративно-прикладному искусству татар, откроется в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ 13 августа в 16:00. Посетители увидят изделия из кожи, выполненные в технике мозаики, тамбурную вышивку, ювелирные украшения и скульптурные композиции на национальные темы, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Проект дополнит выставку «Слово, ставшее символом», приуроченную к 140-летию Габдуллы Тукая, и позволит увидеть культурную среду, в которой формировалось его творчество. Кроме того, «Поэзия ремесла» связана со Всемирным днем каллиграфии, который отмечают 12 августа. В день открытия каллиграф и художник Наджип Наккаш проведет мастер-класс «Тугра – персональный знак».

Выставка станет визуальным диалогом между поэзией Тукая и материальными образами татарской культуры. Традиционные ремесла были частью среды, которая окружала поэта в разные периоды его жизни и влияла на образность его произведений.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Детство Тукая в деревне было связано с домоткаными полотнами, народной вышивкой и узорной кожаной обувью, которые составляли повседневный быт татарских крестьян. В Казани круг его впечатлений расширился за счет символики золотного шитья, городской ювелирной традиции и сценографии национального театра.

Выставка входит в проект «Кладези народного творения» Региональной общественной организации РТ «Центр изучения фольклора и развития промыслов «САФЬЯН» и проходит при поддержке гранта Республики Татарстан на развитие гражданского общества.

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана во второй раз участвует в этом проекте. Одной из ключевых задач музея остается сохранение и развитие народных промыслов.

Выставка «Поэзия ремесла» будет работать с 7 августа по 20 сентября 2026 года включительно.