Похитителей мотоциклов задержали в Нижнекамске

Двоих жителей Нижнекамска задержали по подозрению в краже двух мотоциклов. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Они украли мотоциклы, которые были припаркованы у домов на улице 30 лет Победы и проспекте Строителей. Сумма причиненного ущерба составила порядка 260 тыс. рублей.

«Подозреваемыми являются местные жители 2005 и 2009 годов рождения. Возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении.