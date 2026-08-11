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Происшествия 11 августа 2026 10:33

Похитителей мотоциклов задержали в Нижнекамске

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Двоих жителей Нижнекамска задержали по подозрению в краже двух мотоциклов. Об этом сообщает МВД по РТ.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Они украли мотоциклы, которые были припаркованы у домов на улице 30 лет Победы и проспекте Строителей. Сумма причиненного ущерба составила порядка 260 тыс. рублей.

«Подозреваемыми являются местные жители 2005 и 2009 годов рождения. Возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении.

#мотоцикл #МВД по РТ #кража
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