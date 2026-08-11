Космонавты и летчики-испытатели смогут получать две пенсии в 2026 году

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Некоторые россияне в сентябре смогут получить сразу две пенсии. Такая возможность сохраняется, в частности, для космонавтов, летчиков-испытателей, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Об этом РИА Новости рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

По словам эксперта, в 2026 году одновременно получать две пенсии могут военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, включая Минобороны, МВД, ФСБ и другие органы, если после выхода на пенсию они продолжили работать в гражданских организациях.

Право на две выплаты также сохраняется за космонавтами, работниками летно-испытательного состава и гражданами, которые стали инвалидами из-за военной травмы.

Военнослужащие, силовики, космонавты и летчики-испытатели получают первую пенсию за выслугу лет, причем оформить ее во многих случаях можно задолго до достижения общеустановленного пенсионного возраста. После его наступления при наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных баллов они могут оформить вторую выплату – страховую пенсию по старости.

Россияне, получившие инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на государственную пенсию. Вторую, страховую пенсию по старости, они могут оформить после достижения пенсионного возраста, в том числе досрочно – на пять лет раньше общеустановленного срока.

Чтобы получить вторую пенсию уже в сентябре, гражданам, которые еще не обращались за ней, необходимо подать заявление в Социальный фонд России в первых числах месяца.

Право на две выплаты есть и у членов семей погибших военнослужащих. После достижения установленного законом пенсионного возраста они могут одновременно получать пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости. Для назначения второй выплаты также потребуется подать заявление.

Страховую пенсию по старости как вторую выплату для военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, космонавтов и летчиков-испытателей назначают без дополнительной фиксированной выплаты. При этом на нее в полном объеме распространяются все проводимые индексации. В 2026 году размер фиксированной выплаты составляет 9 584 рубля.

В 2026 году россияне могут оформить страховую пенсию по старости при наличии не менее 15 лет страхового стажа и как минимум 30 пенсионных баллов. Для мужчин пенсионный возраст составляет 64 года, для женщин – 59 лет.