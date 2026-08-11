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Происшествия 11 августа 2026 08:37

Алиментщицу, задолжавшую ребенку 1,3 млн рублей, будут судить в Казани

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44-летняя жительница Казани обвиняется в неуплате средств на содержание ребенка. Ее долг превысил 1,3 млн рублей, сообщает Прокуратура Татарстана.

По версии правоохранителей, женщина систематически уклонялась от уплаты алиментов. В период с апреля 2022 года сумма долга превысила 1,3 млн рублей. Установлено, что только за период с 1 апреля по 23 июня 2026 года сумма задолженности побила отметку в 794 тыс. рублей.

Вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани.

#алиментщица #Кировский районный суд #Прокуратура Татарстана
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