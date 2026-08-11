У первоклассников с сентября по декабрь уроки будут длиться до 35 минут

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Уроки у первоклассников в первой половине учебного года не должны длиться более 35 минут, а с января их продолжительность может увеличиваться до 40 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения России, которые изучило РИА Новости.

Согласно документу, с сентября по декабрь занятия в первом классе должны продолжаться не более 35 минут, а с января по май – не более 40 минут.

Для учеников 2-11-х классов продолжительность урока составляет 45 минут. Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются по 40 минут.