Казанский имам рассказал, какие признаки конца света сбылись

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Перед концом света человечество столкнется с большими и малыми признаками приближения Судного дня. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

По его словам, большая часть малых признаков конца света уже сбылась.

«Один из них состоит в том, что Пророк предупреждал, что придет такое время перед Судным днем, когда мать родит себе господина. Мы понимаем, что есть разные семьи, есть папоцентричные, где ведущая роль у мужчины, есть мамоцентричные. Но сейчас у нас многие семьи детоцентричные. Иными словами, мы рожаем для себя господина, которому мы чуть ли не поклоняемся. Всё, что он хочет, мы делаем для него. Этот признак уже сбылся», – сказал Хайруллин.

Он добавил, что еще один малый признак окончания времен связан с внешним видом людей.

«Пророк говорил, что женщины будут одеты, но одежды не будет видно. И действительно, когда наступает лето, мы видим, что некоторые женщины одеваются так, что этой одежды почти и нет, большая часть тела оголена», – пояснил спикер.

Больших признаков конца света насчитывается 10, но ни один из них люди еще не застали.

«Среди больших признаков, например, появление народов Маджудж и Яджудж (Гог и Магог), Даджаля (Антихриста), второе пришествие Исы (Иисуса). Это большие признаки, и Пророк говорил, что если наступит один из них, то быстро придут и другие», – отметил имам.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом»: признаки конца света и как подготовиться к Судному дню».