news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 августа 2026 11:04

«Она танцует под...»: в Казани среди редких имен малышей оказалось имя Шадэ

Читайте нас в
Телеграм
«Она танцует под...»: в Казани среди редких имен малышей оказалось имя Шадэ
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди редких имен, которые родители выбрали для новорожденных в Казани на неделе с 3 по 9 августа, оказалось имя Шадэ. Также среди необычных имен для девочек зарегистрировали Марфу, Ясну, Шадэ, Амилю, Сару, Ефросинью, Эмму, Алиану и Руби, сообщает пресс-служба ЗАГСа Казани.

Для мальчиков редкими именами стали Айваз, Серафим, Кир, Всеволод, Ефим, Михаил Гавриил, Габриэль, Эльдар, Яромир, Антип, Иса, Закир и Ильхан.

При этом в числе самых популярных имен для новорожденных мальчиков оказались Марк, Аяз, Карим, Максим, Амир, Арслан, Эмиль, Мирон, Илья и Тимур.

Среди девочек чаще всего родители выбирали имена Асель, Ясмина, Дарья, Сылу, Айя, Азалия, Айза, Ева, Таисия, Амелия, Рианна и Мира.

#редкие имена новорожденных #популярные имена новорожденных #загс казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

10 августа 2026
«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней

11 августа 2026
Новости партнеров