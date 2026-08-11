«Она танцует под...»: в Казани среди редких имен малышей оказалось имя Шадэ

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Среди редких имен, которые родители выбрали для новорожденных в Казани на неделе с 3 по 9 августа, оказалось имя Шадэ. Также среди необычных имен для девочек зарегистрировали Марфу, Ясну, Шадэ, Амилю, Сару, Ефросинью, Эмму, Алиану и Руби, сообщает пресс-служба ЗАГСа Казани.

Для мальчиков редкими именами стали Айваз, Серафим, Кир, Всеволод, Ефим, Михаил Гавриил, Габриэль, Эльдар, Яромир, Антип, Иса, Закир и Ильхан.

При этом в числе самых популярных имен для новорожденных мальчиков оказались Марк, Аяз, Карим, Максим, Амир, Арслан, Эмиль, Мирон, Илья и Тимур.

Среди девочек чаще всего родители выбирали имена Асель, Ясмина, Дарья, Сылу, Айя, Азалия, Айза, Ева, Таисия, Амелия, Рианна и Мира.