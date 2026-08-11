В Нижнекамске усилят контроль за водителями мотоциклов и питбайков, нарушающими правила дорожного движения и покой жителей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По его словам, на прошлой неделе в адрес руководства района поступило большое количество обращений от жителей, которые жаловались на шум от мотоциклов и питбайков в ночное время.

«Нижнекамцы имеют право спокойно отдыхать в своих домах и переживать за безопасность своих детей на улицах. Ситуация с аварийностью также вызывает тревогу. Мы строим комфортный город, а не создаем условия для ночных гонок на высокой скорости», – подчеркнул Радмир Беляев.

Он отметил, что езда на мотоциклах и питбайках в центральной части города должна пресекаться. По итогам совещания с руководством Госавтоинспекции Татарстана принято решение усилить работу в Нижнекамске, увеличить количество рейдов и направить дополнительные экипажи.

«Моя позиция жесткая: езда на мотоциклах и питбайках в центре города должна пресекаться самым решительным образом», – заявил глава района.

Работа уже началась. В Нижнекамск прибыла мотогруппа отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Татарстана. Сотрудники приступили к патрулированию города и района.

Только за первые сутки инспекторы выявили 30 нарушений правил дорожного движения, 15 из них совершили водители мототехники и питбайков. В числе нарушений – управление транспортом без водительского удостоверения.

При этом Радмир Беляев призвал местное подразделение ГИБДД перейти к более системной работе.

«То, что делается сегодня, недостаточно. Горожане не видят системной работы. Я прошу от Госавтоинспекции выйти на новый уровень – рейды должны стать системными, особенно в тех местах, где у нас собирается молодежь», – сказал он.

Глава района также предложил привлечь к профилактической работе профессиональное мотосообщество, чтобы его представители проводили разъяснительную работу среди водителей.

Кроме того, Беляев поручил усилить надзорную деятельность с участием прокуратуры. Он напомнил, что в Татарстане уже есть случаи привлечения родителей к ответственности за нарушения, совершенные несовершеннолетними водителями мототехники.

В частности, в Кайбицком районе родители приобрели несовершеннолетнему сыну мопед. Подросток ездил на нем без шлема, в том числе по трассе, где столкнулся с легковым автомобилем и получил тяжелые травмы. По решению суда отец несовершеннолетнего был привлечен к ответственности.

В Нижнекамске к работе также подключат Комиссию по делам несовершеннолетних. Ее специалисты будут взаимодействовать с ГИБДД, а несовершеннолетних нарушителей вместе с родителями будут приглашать на заседания комиссии и разбирать каждый случай.

«Родители, запомните: передача управления мотоциклом ребенку без прав – это штраф и постановка на учет в КДН. Но главное – это риск для жизни вашего ребенка», – подчеркнул Радмир Беляев.