Кто может заправляться без очереди на АЗС в Татарстане

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Люди с инвалидностью могут обслуживаться на АЗС без ожидания в общей очереди. Такое право предусмотрено для граждан с инвалидностью I и II групп, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспользоваться льготой можно при условии, что человек с инвалидностью находится на заправке лично. При этом не имеет значения, кто именно управляет автомобилем.

Одного специального знака «Инвалид», размещенного на автомобиле, для подтверждения права на обслуживание вне очереди недостаточно. Сотруднику АЗС необходимо предъявить документ, подтверждающий инвалидность. С мая 2026 года это можно сделать не только в бумажном виде, но и через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Поскольку в справке об инвалидности отсутствует фотография, работник заправки вправе дополнительно попросить предъявить паспорт. После подтверждения права на льготу персонал АЗС должен обеспечить возможность подъехать к топливной колонке и провести оплату без ожидания в общей очереди.

Также правом заправляться без очереди обладают участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.