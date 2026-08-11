Депутат Чаплин назвал пять способов снизить коммунальные расходы

Сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году можно без ущерба для привычного комфорта. Для этого важно знать свои права и пользоваться предусмотренными законом возможностями, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Один из простых способов избежать лишних начислений – регулярно передавать показания счетчиков. Это позволяет не допустить расчетов по завышенному среднемесячному потреблению. Если вовремя не передать данные, сумма в квитанции может оказаться выше фактических расходов.

Депутат рекомендует установить напоминание и передавать показания до 25-го числа каждого месяца.

Если человек уезжает из дома более чем на пять календарных дней подряд, он может получить перерасчет платы за воду, газ и водоотведение. Это касается тех, у кого нет индивидуальных счетчиков или отсутствует техническая возможность их установить.

Заявление на перерасчет можно подать до отъезда, во время отсутствия или в течение 30 дней после возвращения. Для этого потребуются документы, подтверждающие отсутствие: билеты, командировочное удостоверение или справка от председателя СНТ.

Также стоит внимательно проверять квитанции. Переплата может возникнуть из-за неправильных показаний, начислений по нормативу вместо фактического потребления или повторного включения строк за общедомовые нужды. При обнаружении таких ошибок можно потребовать перерасчет.

С 2026 года при длительных перерывах в подаче коммунальных ресурсов, включая воду, отопление и электричество, перерасчет проводят автоматически.

Еще один способ снизить расходы – договориться с соседями о коллективных мерах. Например, установка общедомового счетчика тепла или датчиков движения в подъезде может уменьшить общие расходы.

Кроме того, с 1 марта крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли с 10-го на 15-е число месяца. Это дает жильцам больше времени для оплаты счетов и снижает риск просрочки.

Главный принцип, по словам Чаплина, заключается в том, что оплачивать коммунальные услуги по фактическому потреблению выгоднее, чем по нормативу. Регулярная передача показаний, своевременное оформление перерасчета за отсутствие и внимательная проверка квитанций помогут контролировать расходы на ЖКУ.