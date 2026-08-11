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Экономика 11 августа 2026 10:17

Госэкспертиза одобрила строительство горнолыжного комплекса в Сабинском районе

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В Сабинском районе Татарстана одобрили проект строительства первой очереди горнолыжного комплекса. Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию выдало Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре.

Комплекс планируется построить возле деревни Илебер в Сабинском районе.

Ранее сообщалось, что на первом этапе строительства предусмотрены земляные работы, устройство фундаментов и оснований, прокладка наружных электрических сетей и линий связи, монтаж технологического оборудования, а также благоустройство территории.

Кроме того, проект включает создание искусственного холма и учебного склона, строительство горнолыжной трассы и канатной дороги. На первый этап строительства выделено 162 млн рублей.

#горнолыжный комплекс #Сабинский район #сабинский район рт
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