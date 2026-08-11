В Татарстане после прохладной ночи ожидается до +27 градусов, возможен туман

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 11 августа, в Татарстане из-за воздействия антициклона установится сухая и умеренно жаркая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Утром местами сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть западный и северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с (согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с именуется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с – умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с – свежим).

После достаточно прохладной (от 6 до 11 градусов тепла) днем воздух по региону прогреется до +22, +27 градусов (в Казани – до +23, +25).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстан на короткое время вернется жаркая погода, но к выходным в республику придет серьезное похолодание – до +14 градусов.