Застройщики наращивают долги быстрее, чем растут счета эскроу — данные ДОМ.РФ

Задолженность российских застройщиков по проектному финансированию продолжает расти быстрее, чем объем средств на счетах эскроу. В июне 2026 года долг девелоперов перед банками увеличился на 176 млрд рублей и достиг 10,8 трлн рублей, следует из обзора ДОМ.РФ о ситуации в жилищной сфере.

Остаток средств на счетах эскроу за тот же период вырос на 79 млрд рублей — до 7,55 трлн рублей. В результате покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу сохранилось на уровне 66%, что на 3 процентных пункта ниже показателя начала года.

В ДОМ.РФ отмечают, что именно этот фактор не позволяет заметно снизиться стоимости проектного финансирования, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики. Средневзвешенная ставка по кредитным договорам проектного финансирования в июне составила 9,9%. С начала года она уменьшилась всего на 0,3 процентного пункта.

При этом банки продолжают увеличивать объемы кредитования строительной отрасли. В июне объем открытых кредитных линий для застройщиков вырос на 294 млрд рублей и достиг 24,3 трлн рублей.

Одновременно сохраняется приток средств покупателей жилья. За первое полугодие 2026 года на счета эскроу поступило 2,5 трлн рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С раскрытых счетов девелоперы получили 2,3 трлн рублей — на 36% больше, чем годом ранее.

Несмотря на рост долговой нагрузки, застройщики продолжают активно выводить новые проекты на рынок. В июле в России стартовало строительство 3,5 млн кв. м жилья — столько же, сколько месяцем ранее. Всего за семь месяцев объем новых запусков достиг 22,9 млн кв. м, что на 11% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Общий объем жилья в стадии строительства к началу августа составил 120,1 млн кв. м, увеличившись на 3% с начала года.