Погибшую при атаке в Нижнекамске девочку похоронят в Черемшанском районе

Погибшую при массированной атаке БПЛА пятилетнюю девочку из Нижнекамска сегодня похоронят в Черемшанском районе Татарстана. Такое решение приняла семья погибшего ребенка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

По данным, озвученным мэром Нижнекамска Радмиром Беляевым, во время атаки девочка находилась дома и спала на балконе.

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. Погибли 13 человек, 78 пострадали.

Семьям погибших предусмотрена выплата по 2 млн рублей, пострадавшим – от 300 тыс. до 600 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести. Семье погибшей девочки муниципалитет дополнительно выплатит 1 млн рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон.