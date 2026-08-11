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Происшествия 11 августа 2026 10:39

Погибшую при атаке в Нижнекамске девочку похоронят в Черемшанском районе

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Погибшую при массированной атаке БПЛА пятилетнюю девочку из Нижнекамска сегодня похоронят в Черемшанском районе Татарстана. Такое решение приняла семья погибшего ребенка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

По данным, озвученным мэром Нижнекамска Радмиром Беляевым, во время атаки девочка находилась дома и спала на балконе.

Напомним, утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. Погибли 13 человек, 78 пострадали.

Семьям погибших предусмотрена выплата по 2 млн рублей, пострадавшим – от 300 тыс. до 600 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести. Семье погибшей девочки муниципалитет дополнительно выплатит 1 млн рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон.

по теме «Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск
«Ей было пять, она спала на балконе»: погибшие и последствия атаки на Нижнекамск
#нижнекамск #атака БПЛА #Радмир Беляев
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