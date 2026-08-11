Экспозиция Музея Спасской башни дополнилась фотовыставкой

Фото: пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль»

Экспозиция Музея Спасской башни дополнилась выставкой «Кремлевские грани: полвека в объективе».

На выставке представлены работы профессионального фотографа Валерия Павлова из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль» и фотографии из личного архива сотрудницы Музея Спасской башни.

Казанский Кремль, как главная историческая достопримечательность города, всегда оказывается в объективе фотографов, будь то любители или профессионалы. Каждый старается передать его таким, каким увидел сам. Поэтому каждая фотография Казанского Кремля отличается от другой.

Организаторы выставки предлагают сравнить два взгляда и оценить разные образы Казанского Кремля. Выставка продолжит работу до 25 сентября 2026 года.