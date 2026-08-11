Эксперт Гордеева назвала преимущества покупки электромобиля

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Приобретение электромобиля позволит водителю существенно сэкономить на эксплуатации. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева.

«Самый главный плюс – существенная экономия при эксплуатации. К примеру, при зарядке от домашней сети стоимость 1 километра на электрокаре обойдется примерно в 1 рубль в зависимости от региона. Следовательно, поездка на бензиновом авто с расходом 10 литров на 100 км будет в среднем в семь раз дороже», – сказала Гордеева.

Кроме того, по ее словам, экономия будет и на обслуживании транспортного средства.

«Даже масло у электрокара находится только в редукторе, и менять его нужно лишь каждые 150–200 тыс. километров», – добавила эксперт.

Гордеева напомнила, что в отдельных регионах действуют меры поддержки владельцев электромобилей. В частности, не взимаются плата за парковку, транспортный налог и плата за передвижение по платной дороге.

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