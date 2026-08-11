Писатель Роман Сенчин выступит с лекцией в Национальной библиотеке РТ

Писатель Роман Сенчин 15 августа выступит с бесплатной публичной лекцией в Национальной библиотеке РТ.

Встреча будет посвящена автофикшену. Писатель расскажет, почему этот жанр становится все более популярным и как он помогает авторам одновременно рассказывать о себе, своей стране, о поколении и эпохе.

После окончания лекции писатель ответит на вопросы слушателей.

Встреча пройдет в рамках проекта Национальной библиотеки РТ «Литературная резиденция. Встречи с писателями».

Роман Сенчин – писатель, редактор, литературный критик, автор книг «Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже», «Поминки», «Александр Тиняков. Человек и персонаж».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.