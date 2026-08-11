Депутат Панеш назвал условия для назначения страховой пенсии

Для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году россиянам необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, сообщил RT депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Для назначения страховой пенсии требуется минимум 15 лет стажа и 30 баллов», – отметил парламентарий.

Размер будущей выплаты зависит не только от продолжительности работы, но и от официального заработка, с которого уплачивались страховые взносы. По словам Панеша, при невысокой зарплате даже длительный стаж не гарантирует высокой пенсии, поскольку ключевую роль играет количество накопленных баллов.

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата – 9 584,69 рубля. Максимально за год можно накопить 10 баллов при доходе около 248 тыс. рублей в месяц.

Пенсионные баллы начисляются не только за работу. Они также формируются за социально значимые нестраховые периоды. В частности, за год срочной военной службы, ухода за ребенком до полутора лет, инвалидом I группы или человеком старше 80 лет можно получить от 1,8 до 5,4 балла в зависимости от количества детей.

Дополнительные выплаты предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. В частности, после достижения 80 лет и для инвалидов I группы фиксированная выплата увеличивается вдвое и составляет 19 169,38 рубля. За каждого иждивенца можно получить доплату в размере одной трети фиксированной выплаты, но не более чем за троих.

Для неработающих пенсионеров с 30-летним стажем в сельском хозяйстве предусмотрена надбавка в размере 25% фиксированной выплаты. Для имеющих необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях надбавки составляют 50% и 30% соответственно.

«Дополнительно увеличить пенсию можно, продолжая работать после достижения пенсионного возраста, что дает повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и баллам. При выходе на пенсию на пять лет позже фиксированная выплата увеличивается на 36%, а стоимость балла – на 45%», – сказал парламентарий.