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СВО 11 августа 2026 08:11

ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и Запорожье

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Ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в городах Киев и Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье», – говорится в сообщении.

#вооруженные силы россии #минобороны россии #СВО
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