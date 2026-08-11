ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве и Запорожье

Ночью Вооруженные Силы России нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в городах Киев и Запорожье. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье», – говорится в сообщении.