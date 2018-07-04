Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Казани снизилась на 18%

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Казани на 18% снизилось количество новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Заболеваемость с 36,5 случая на 100 тыс. населения в 2015 году уменьшилась до 28,1 случая на 100 тыс. населения в 2017 году. В 2017 году в Казани отмечалось снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 18%. В целом по России был зарегистрирован рост на 2,2%», – сообщил руководитель Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.

На 1 ноября 2018 года в Татарстане зарегистрирован 22 тыс. 191 ВИЧ-инфицированный, из них 8 тыс. 829 живут в Казани. На диспансерном учете состоят 5 тыс. 110 казанцев. Более 60% инфицированных получают антиретровирусную терапию (53% в среднем по стране), отметил докладчик.

По его словам, две трети инфицированных – это мужчины. 70% из них не имеют семьи и постоянного полового партнера. Их инфицирование происходит одинаково часто половым путем и при внутривенном употреблении психоактивных веществ.

Выросло количество заразившихся половым путем (72,8%), увеличилось число ВИЧ-инфицированных среди людей в возрасте от 30 до 50 лет (74,1%).

Кроме того, в два раза больше зарегистрировано ВИЧ-инфицированных старше 50 лет. При этом в два раза снизилось количество заразившихся в возрасте до 30 лет.

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