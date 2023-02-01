Глава Минцифры Татарстана предложил обдумать вопрос употребления насекомых в пищу

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин в своем Telegram-канале предложил подумать, стоит ли республике «обратить внимание на тему микроскотоводства» — то есть разведения насекомых для употребления в пищу.

Глава Минцифры РТ напомнил, что в январе этого года Европейский Союз одобрил использование порошка из сверчков в различных продуктах питания.

Среди плюсов Хайруллин упомянул «безвредность добавки» и «более экологичное производство по сравнению с производством мяса», а также то, что подобный порошок, по его мнению, — «отличная замена натуральному мясу благодаря высокому содержанию белка, витаминов, клетчатки и минералов».

«Для достижения массового использования этих продуктов необходимо применять технологии цифровизации для отслеживания соответствия правильной производственной практики и качества продуктов», — добавил министр, связав модный тренд фудтех-индустрии со своей областью профессиональной деятельности.

«Батончики для спортсменов с мукой из насекомых уже есть. Что думаете про более массовое употребление?» — поинтересовался Айрат Хайруллин у подписчиков своего блога.

Впрочем, большая часть публики отреагировала на предложение негативно. «Татарстан — исторически аграрная республика. Занимайтесь развитием и усовершенствованием традиционного сельского хозяйства», — предложил один из пользователей.