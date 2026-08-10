Перевозчиков моторного топлива освободили от соблюдение весогабаритных норм

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В России до конца текущего, 2026 года освободили перевозчиков бензина, авиационного керосина и дизельного топлива от обязанности соблюдать весогабаритные нормы.

Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Постановление устанавливает, что до 31 декабря этого года в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не осуществляется оценка соблюдения обязательных требований, указанных в подпункте «б» пункта 4 части 2 статьи 3.1 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», в отношении транспортных средств, перевозящих указанные виды моторного топлива.

Соответствующие требования связаны с осуществлением весогарабитного контроля тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Документ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть сегодня.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. Согласно подсчетам компании Kpler, объем нефтепереработки в РФ в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки – минимального значения за последние годы.

Президент России Владимир Путин 22 июля сообщил о «временном характере» трудностей на топливном рынке. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 24 июля проинформировала о постепенной нормализации ситуации с топливом, сославшись на данные региональных учреждений регулятора. Позднее, 25 июля, в схожем духе высказался и вице-премьер Александр Новак.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином «и в случае выявления нарушений принимать соответствующие меры». Позднее он создал штаб для контроля ситуации с топливом во главе с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев 24 июля сообщил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в Татарстане и ряде других регионов страны. На следующий день, 25 июля, Рустам Минниханов в контексте планов на уборочную кампанию подчеркнул, что вопрос обеспечения топливом сельхозтехники в республике решен.