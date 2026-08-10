Индиец из Лондона объяснил, почему вместе с женой-россиянкой перебрался в Челны

Гражданин Великобритании индийского происхождения Джагер Сингх вместе с женой – россиянкой Екатериной и их маленькой дочерью Авророй переехал из Лондона в Набережные Челны. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Джагеру – 43 года, а Екатерине – 29 лет. В 2016 году она поехала в Британию, чтобы улучшить свой английский и познакомиться со страной. В 2018-м они познакомились – тогда девушка работала в кофейне, куда каждое утро приезжал ее будущий муж и заказывал мятный капучино.

Британец индийского происхождения и россиянка начали встречаться. Вскоре у Екатерины закончилась виза, и она вернулась в Челны. Через несколько месяцев к ней приехал Джагер – познакомиться с родителями. Здесь они сыграли свадьбу, но в 2020-м вернулись в Британию. В 2022-м у пары родилась дочь, а в 2025-м супруги решили перебраться в Автоград, где и живут уже год (вместе со своей собакой Чарли).

При этом Джагер, женившись самостоятельно, пошел против семейных традиций: мать и бабушка предлагали ему и его брату сосватать невест, но молодые люди отказались.

У лондонского индийца, по его словам, пока нет желания возвращаться в Соединенное Королевство – из-за произошедших там изменений. «Когда Великобритания вышла из Евросоюза, экономика начала падать, становилось все тяжелее. Растет безработица, криминал. В детстве все соседи могли спокойно заходить друг к другу в гости, сейчас никто не знает друг друга. Последней каплей для переезда стало то, что рядом с домом у нас стояла машина и ее угнали, а полиция даже не приехала на вызов», – рассказал он.

К тому же, добавил Джагер, после рождения дочери он понял, что слишком много времени уделяет работе, а хочется больше времени посвящать семье. Он трудился финансовым аналитиком, но теперь уверен, что такая работа подходит только бессемейным людям.

«Я бы снова переехал в Россию, если перемотать время назад. Лондон – такой финансовый город. Там большинство думают только о том, чтобы работать. Здесь я наконец-то могу выдохнуть, занять время не работой, а ребенком. Я принимаю активное участие в воспитании дочки, и мы делим с женой обязанности 50 на 50», – пояснил иностранец.

Екатерина солидарна с супругом. «Инфляция, менталитет, где каждый сам за себя, сложно найти друзей <...>. И там невозможно быть просто родителями, слишком много приходится работать. Там небезопасно, я даже не могла достать телефон <...>, потому что его могли вырвать. Также много воровства в магазинах и краж на улицах», – перечислила она минусы жизни в британской столице, добавив, что быть туристом в Лондоне хорошо, но жить непросто.

Несколько месяцев после переезда в Челны Джагер не работал, а сейчас он дважды в неделю преподает английский частной школе, а также учит бизнес-версии языка россиян, которые живут за рубежом или у себя на родине общаются с иностранцами (в основном это москвичи). В общей сложности у него 40 часов уроков в неделю. Но сам британец на русском пока не говорит, хотя русскую речь уже понимает.

Индиец из Лондона отметил также, что люди в Челнах дружелюбные и часто подходят знакомиться, когда он гуляет с собакой, но незнание языка ограничивает коммуникацию и делает невозможным дальнейшее общение. «Русский – очень сложный язык, и если бы мог что-то поменять, то раньше бы стал изучать русский язык», – признался он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что перебравшийся в Россию для занятий сельским хозяйством американский фермер и блогер Джастас Уолкер, известный как «веселый молочник», столкнулся с тем, что его семье аннулировали вид на жительство и грозит депортация из страны. Пока ситуация разрешилась, его жена и дочери надеются получить российское гражданство до конца текущего года (сам он уже является гражданином РФ).