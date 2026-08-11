От варяжской ладьи до эпохи Петра I: Казанский Кремль примет фестиваль ремесел

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В конце этой недели, с 14 по 16 августа, в Пушечном дворе Казанского Кремля состоится первый Исторический фестиваль ремесел. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Гостей музея-заповедника ждет путешествие в мир вековых ремесленных традиций – начиная с раннего средневековья до заканчивая эпохой реформ Петра I.

В частности, будет организована выставка предметов средневекового быта, украшений и вооружения, главным экспонатом которой станет точная копия деревянной варяжской ладьи IX–X веков.

Публика сможет посетить лучный тир и понаблюдать за средневековым боем на мягком оружии, оценить историческое фотоателье и тематическую фотозону, посмотреть театрализованные представления «Как Петр I Пушечный двор основал» и побыть на экскурсиях в подземные поддувала литейной мастерской Пушечного двора.

Кроме того, запланированы мастер-классы, где посетители смогут освоить азы гончарного, литейного, кожевенного дела, чеканку и искусство печатной графики XVIII века.

«Первый фестиваль ремесел в Казанском Кремле – это уникальная возможность стать частью истории и увидеть, как народные традиции оживают в руках современных мастеров в историческом промышленном комплексе Пушечного двора», – подчеркивают инициаторы мероприятия.

Фестиваль организуют музей-заповедник «Казанский Кремль» совместно с казанским военно-историческим клубом «Цитадель». Вход на мероприятие будет свободным. Афиша события размещена в социальной сети «ВКонтакте».