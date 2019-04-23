Малыши из Тетюш продефилировали в оригинальных авторских нарядах на «Экомоде 2019»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В детском саду «Колосок» города Тетюши состоялся необычный показ модной коллекции «Экомода 2019», над которой трудились модельеры и мастера своего дела – воспитанники и их родители, пишет местная газета «Авангард».

Модели выступали на подиуме в четырех номинациях: «Экошик» (модели костюмов мальчиков подготовительной группы), «Экосумочки» (девочки средней и старших групп), «Экокепки» (мальчики средней и старших групп) и «Эколеди» (модели платьев девочек подготовительной работы).

Малыши второй младшей группы поприветствовали моделей стихами и песней на экологическую тему. Модели делались просто, быстро и без особых затрат, потому что в ход шли подручные материалы.

В номинации «Экокепки» мальчики продемонстрировали оригинальные кепки из бросового материала. В номинации «Экосумочки» девочки показали членам жюри сумочки из вторсырья. В номинации «Экошик» и «Эколеди» мальчики и девочки продефилировали в оригинальных авторских нарядах.

Заведующая детским садом Ольга Похлебкина отметила, что модный показ был очень креативным, а модели были восхитительны. «Спасибо родителям за отзывчивость, помощь, творчество и энтузиазм, за неравнодушие к жизни детского сада», – поблагодарила она.

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