В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду»

В кинотеатре «Мир» прошел закрытый показ полнометражного художественного фильма «Я приду» режиссера Булата Сабитова.

На закрытом показе присутствовали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов.

«Я приду» – это трогательная история подростка Тимофея (Даниил Пасынков), который по глупости попадает в специальную школу. Спустя полгода он сбегает во время выездного концерта, чтобы найти свою тяжелобольную бабушку, единственного близкого человека, оставшегося у него в жизни. Сбежать ему помогает восьмилетний беспризорник Малёк (Иван Шуваров). Руководство спецшколы ведет собственное преследование беглецов, а поиски бабушки становятся для Тимофея настоящим испытанием.

Сценарий к фильму написал Антон Шутов. Как отмечают создатели фильма, сценарист – бывший психолог, работавший с трудными подростками в детской колонии. Там он встретил мальчишку, ставшего прототипом для Тимофея.

«Так получилось, что сложностей и трудностей было значительно больше, чем позитивных моментов. Во-первых, мы сняли фильм в 2019 году, но мы его не бросили и до сих пор движемся. Уже набрали ход в плане продвижения и назначили дату премьеры», – рассказал «Татар-информу» генеральный продюсер фильма Денис Супрунов.

Официальный релиз картины назначен на 8 октября. Картина создана при поддержке Министерства культуры Татарстана. В 2019 году авторы выиграли в питчинге дебютантов и получили от Министерства 2 млн рублей. На закрытом показе Супрунов озвучил полный бюджет – 22 млн рублей.

Авторы позиционируют свой фильм как татарстанский. Съемки проходили в Казани.

«У нас было всего 20 смен. Некоторые смены шли по 14 часов, просто вырабатывались, чтобы всё это успеть снять», – вспоминал в беседе с корреспондентом режиссер картины.

Одну из ролей исполнила директор казанского камерного театра SDVIG Алсу Сунгатова. Роль Малька исполнил Иван Шуваров.

Фильм был представлен более чем на 20 российских и международных кинофестивалях в шести странах мира, где завоевал 8 наград. В числе них – «Лучший национальный фильм для детей» казанского фестиваля «Алтын минбар» в 2024 году. С этой победы началась фестивальная жизнь фильма.

«Нас эмоционально спасли фестивали. Мы подались на первый фестиваль, пришло 350 человек, полный зал, и люди, выходя из зала, говорили: «Сделайте так, чтобы ваш фильм увидела вся страна». Эта вот зрительская любовь в нас возродила новые эмоции, дала новую энергию», – рассказал корреспонденту генеральный продюсер картины.

Создатели фильма ожидают охват более 220 тысяч зрителей в тысяче кинотеатров России и стран СНГ. После кинотеатрального проката ожидается выход на онлайн-платформах.

Сейчас кинокомпания, выпустившая «Я приду», работает еще над двумя фильмами. Один из них – приключенческий боевик «Тренер», в котором сыграют Стас Васильев (блогер Стас «Ай, как просто!») и Амаду Мамадаков (сериал «Солдаты»). Съемки «Тренера» пройдут в Якутске.