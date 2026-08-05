«Нефтяной барбизон»: в Лениногорске стартовал паблик-арт-проект «Татнефти»

Вслед за Альметьевском и Нижнекамском Лениногорск присоединился к паблик-арт-программе «Татнефти» и петербургского бюро «НОВЬ». Созданные этим летом объекты монументального искусства войдут в экскурсионные маршруты, которые придумают сами жители. Подробнее о новой программе под названием «Нефтяной барбизон» – в материале.





Знакомство с традициями и историей

Лениногорск стал третьим городом, где посредством паблик-арта будет раскрыт локальный контекст. Об этом сообщает газета «Нефтяные вести».

«Паблик-арт – это искусство в общественном пространстве, которое может увидеть каждый. Это муралы, скульптуры, инсталляции и не только. Он помогает людям узнать свой город по-новому, выстраивая теплые связи с пространством посредством взаимодействия с художниками и участия в создании арт-объектов. Наша задача – показать уникальность всех городов присутствия Компании, ведь в каждом есть своя особая атмосфера, что делает их такими разными», – объяснила социолог и основатель бюро «НОВЬ» Полина Еж.

К слову, в 2017–2023 годах в Альметьевске в рамках программы «Сказки о золотых яблоках» уличные художники воплотили в арт-объектах сюжеты из татарского фольклора, истории нефти и строительства Нефтеграда, позже для развития сообщества местных художников здесь заработали «Открытые мастерские». В прошлом году проект «Город-сад. Энергия «Татнефти» охватил Нижнекамск, где были созданы муралы, воплотившие синергию природы, промышленной индустрии и повседневной жизни. В Лениногорске проект получил название «Нефтяной барбизон». В уличном искусстве он призван показать красоту природного ландшафта юго-востока Татарстана, которую так трепетно бережет Компания и которую воспевали в своих картинах татарские живописцы, в том числе один из последователей барбизонского движения, основатель Лениногорской детской художественной школы и инициатор открытия Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа Маснави Хаертдинов.

«Главная героиня программы – природа Лениногорска, которая формирует истинное ощущение города. К этому выводу мы пришли не случайно. В основу наших исследований легли результаты этноботанической экспедиции по юго-востоку Татарстана, которую организовала еще в 2019 году команда антропологов во главе с Никитой Петровым (фольклорист, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС) и Игорем Сафиуллиным (дендролог, инженер садово-паркового строительства, руководитель Центра ландшафтных компетенций «Зеленый взгляд»). Кроме того, специалисты нашего бюро провели встречу с горожанами, художниками, историками, нефтяниками, с представителями бизнес-сообществ, медиа и администрации, узнали их любимые места, ценные истории и ассоциации, связанные с запахом и звуком города. После социокультурного проектирования мы самостоятельно изучили местность: много ходили по улицам и фиксировали их атмосферу, ключевые визуальные ориентиры», – поделилась подробностями развития концепции куратор проектов в бюро «НОВЬ» Мария Ушакова.

Объекты «Нефтяного барбизона» станут яркой визитной карточкой города. Чтобы сохранить и продолжить традиции движения, бюро пригласило поработать тех уличных художников, которые мастерски соединяют наблюдение за природой с ее художественным и эмоциональным переживанием. Среди них живописец-монументалист из Махачкалы Андрей Калугин, команда «Небесные рыбы», работающая в технике зеркальной мозаики, и Сергей Акрамов, которому присуща ботаническая стилистика.

И флора, и фауна

Старт работ намечен на август. Муралы появятся на стенах жилых зданий по проспекту Ленина, 6а и по улице Шашина, 1а. Дома окружают ЛДХШ им. М. Х. Хаертдинова, а композиционным центром станет созданная в 1984 году на одном из фасадов мозаика «Союз труда и искусства». Именно поэтому общая концепция ансамбля – человек как часть природного мира.

Новые работы раскроют природу Лениногорского района и юго-востока Татарстана как единое устройство мира. Холмистый рельеф, степи и луга, овраги, родники и реки соединятся с образами неба, местных растений, в том числе краснокнижных, и животных.

«Лениногорск много значит для Компании – здесь впервые нашли нефть. Однако при высокой степени индустриализации природа продолжает поражать своей щедростью всякого, кто сюда приезжает. Когда пребываешь здесь, создается ощущение курорта и спокойного ритма жизни. Город и район – настоящая шкатулка с сокровищами, о которой хочется рассказывать», – отметила Полина Еж.

Так как проект раскроет геологическое и природное разнообразие лениногорской земли, его смело можно назвать частью комплекса мероприятий по созданию Компанией международного геопарка «ЮНЕСКО». Большой вклад в это призваны сделать сами горожане.

На местном лексиконе

Специально для этого сезона 1 августа свои двери распахнет «Школа гидов». После предварительного отбора лениногорцы смогут поучаствовать в составлении собственного маршрута по достопримечательностям и знаковым местам города, а также арт-объектам «Нефтяного барбизона».

«Для горожан это возможность научиться видеть город по-новому, обрести умения и навыки в другой профессии. Они могут провести участников экскурсий как по классическим памятникам, так и по дворам, паркам, палисадникам. Все будет ограничиваться только их фантазией», – добавила Мария Ушакова.

В рамках школы своим опытом с начинающими экскурсоводами поделятся известные российские краеведы, искусствоведы и историки. Ключевые спикеры – Семен Некрасов (гид по Петербургу, куратор «Стрит-арт-хранения»), Вячеслав Кириллин (младший научный сотрудник Национального музея РТ, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры), Никита Петров (антрополог, заведующий Лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС) и другие. Встречи будут проходить как онлайн, так и офлайн.

Первый блок обучения – вводные лекции, где расскажут о том, что такое авторская экскурсия и методология ее создания, как нащупать свой личный бренд. Затем участники перейдут к изучению истории мирового искусства, в том числе и уличного, семинарам об архитектуре, арт-медиациях, сторителлинге и не только. Финальный блок коснется разработки авторской экскурсии. После доработок маршруты официально презентуют всем желающим жителям города.

«Наш подход заключается не в том, чтобы давать участникам готовые переработанные знания. Мы хотим показать, как по-разному можно видеть город и воспринимать его. Поэтому предлагаем гидам выступить исследователями: познакомиться с местными краеведами, поискать нужную литературу в открытых источниках в интернете или в библиотеке. Наша задача – дать людям инструмент, которым они могли бы орудовать, Экскурсия – это не только типичная прогулка по ключевым достопримечательностям. Город может раскрыться через искусство, архитектуру, личные истории его жителей, сказки, движение и даже через камеру телефона», – продолжила свой комментарий Мария Ушакова.

Несомненно, этот паблик-арт проект позволит городу расширить туристическую инфраструктуру.

Фотографии предоставлены пресс-центром «Татнефти»