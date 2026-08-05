В Набережных Челнах открыли мурал «Семейные традиции» к 400-летию города

В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие мурала, созданного в рамках окружного фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ». Новый арт-объект стал подарком городу к его 400-летию и появился на фасаде дома № 87А по улице Шамиля Усманова, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Участие в церемонии приняли министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Они нанесли на мурал логотипы фестиваля «ФормАРТ», после чего работа была официально открыта.

Согласно сообщению, автором мурала стал художник Александр Попов. Его эскиз «Семейные традиции» признан лучшим среди 96 работ, поступивших на региональный этап конкурса. На полотне изображены бабушка и внучка, которые вместе готовят национальное татарское блюдо – эчпочмак. Композиция символизирует преемственность поколений, уважение к семейным ценностям и сохранение традиций.

«Работа выполнена очень профессионально и качественно. Здесь удачно подобраны цвета, а сама картина передает особую душевную теплоту. Сразу вспоминается детство, когда мы вместе с бабушкой готовили: нарезали мясо, лепили пельмени, пекли эчпочмаки. Уверен, этот мурал уже полюбился жителям близлежащих домов, а теперь станет новой точкой притяжения для всех челнинцев и гостей города», – отметил Азат Кадыров.

На открытии присутствовала бабушка художника Светлана Аркадьевна. Мэр Набережных Челнов поблагодарил ее за воспитание талантливого внука.

«Этот мурал – настоящее произведение искусства, которое украсило город. Теперь, приглашая гостей, жители смогут сказать: ориентируйтесь на дом, где бабушка с внучкой готовят эчпочмаки. Глядя на эту работу, каждый вспоминает родной дом, своих близких, семейные традиции. Именно такие образы делают город теплее и ближе людям. Мы обязательно рассмотрим возможность организовать здесь архитектурную подсветку, чтобы мурал украшал Набережные Челны и в вечернее время», – сказал Наиль Магдеев.

Работа Александра Попова представляет Татарстан на окружном этапе фестиваля «ФормАРТ». Победителей определит народное голосование, которое проходит на портале «Госуслуги». Поддержать мурал «Семейные традиции» можно до 16 августа включительно, выбрав работу под номером 4.

Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится с 2020 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Проект направлен на поддержку молодых художников и развитие современной городской среды в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Победителей VII сезона объявят в августе в Кирове. Авторы лучших работ получат гранты от 100 до 200 тыс. рублей.