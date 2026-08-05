В Алькеевском районе построили школу, детсад и отремонтировали 8 пищеблоков

В Алькеевском районе состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги социально-экономического развития за последние пять лет и обсудили приоритетные задачи на будущее. Участники встречи говорили о реализации программных мероприятий, развитии инфраструктуры и поддержке участников СВО.

Глава Алькеевского района Александр Никошин отметил, что благодаря реализованным крупным проектам заметно преображается облик района и повышается уровень жизни населения. В рамках программ ведется строительство и капремонт объектов инфраструктуры.

За последние годы в селе Нижнее Колчурино построены школа и детский сад, отремонтированы Базарно-Матакская и Верхне-Альмурзинская школы. В текущем году ведется капремонт Ахметьевской школы, отремонтированы 8 пищеблоков с закупкой современного оборудования. Обновлен детский лагерь «Дубки», после капремонта открылся подростковый клуб «Актай». Появился новый клуб в Нижнем Алькееве, отремонтированы клубы в Старых Челнах и Чувашском Броде.

Ежегодно проводится модернизация водопроводных сетей. По программе «Чистая вода» заменено и отремонтировано 20 км магистральных труб, пробурены две дополнительные скважины. В районном центре ведутся работы по строительству сетей водоотведения.

В сфере здравоохранения проведен капремонт поликлиники с детским отделением, Юхмачинской участковой больницы, Сиктерминской врачебной амбулатории. С 2022 года построены 7 модульных ФАПов. Медицинские учреждения оснащаются современным оборудованием, работает «Мобильная поликлиника».

В спортивной инфраструктуре отремонтирован зал «Алина», построен сквер «Спортивный», установлены площадки в Старых Салманах и Новом Алпарово.

В районе активно ведется жилищное строительство. В Базарных Матаках введен 12-квартирный дом, на улице Филиппова возводятся три восьмиквартирных. В Сиктерме в прошлом году построено 20 жилых домов, в текущем начато строительство еще 17.

Благоустроены общественные пространства: в 2022 году открыт сквер на улице Залакова, ведется строительство набережной реки Актай. В рамках программы «Наш двор» завершено благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов.

Поддержка участников СВО и их семей ведется с первых дней спецоперации. Дети бойцов обеспечены бесплатным питанием в школах, местами в детсадах, кружками и путевками в лагеря. Волонтеры плетут сети, делают печи и свечи, собирают гуманитарную помощь. Всего отправлено 283 тонны груза на 36 млн рублей.

«В рамках федеральных и республиканских программ ведется строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, за это большое спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову», – подчеркнул Александр Никошин.

Депутат Госдумы Олег Морозов высоко оценил социально-экономическое развитие района и республики, отметив устойчивую положительную динамику в ключевых отраслях. Депутат Госдумы Айдар Метшин представил анализ достижений Татарстана за 25 лет, выделив направления социальной политики, предпринимательства и дорожного хозяйства.

Депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин отметили важность совместной работы всех уровней власти. Губайдуллин вручил Айдару Метшину Почетный знак Ассоциации за многолетнюю работу и вклад в развитие муниципальных образований Татарстана.

Материал подготовлен при участии Лилии Шафиковой