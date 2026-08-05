В Набережных Челнах появятся передвижные камеры для нарушителей парковки
В Набережных Челнах запустят передвижные комплексы фотофиксации для выявления водителей, паркующихся под запрещающими знаками на центральных улицах. Камеры будут работать на семи маршрутах, сообщают «Челнинские известия».
Маршруты передвижных комплексов:
- от улицы Нариманова по Раскольникова до Маннанова и обратно;
- от Маннанова по Раскольникова до Хасана Туфана и обратно;
- от Жемчужной по Фоменко до Сармановского тракта и обратно;
- от Яшьлек по Виктора Полякова до Абдурахмана Абсалямова и обратно;
- от Дружбы Народов по Сююмбике до Хасана Туфана и обратно;
- от Хасана Туфана по Сююмбике до Вахитова и обратно;
- от Вахитова по Сююмбике до Яшьлек и обратно.
Камеры будут работать ежедневно с 7:00 до 19:00. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.