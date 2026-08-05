В Набережных Челнах появятся передвижные камеры для нарушителей парковки

В Набережных Челнах запустят передвижные комплексы фотофиксации для выявления водителей, паркующихся под запрещающими знаками на центральных улицах. Камеры будут работать на семи маршрутах, сообщают «Челнинские известия».

Маршруты передвижных комплексов:

от улицы Нариманова по Раскольникова до Маннанова и обратно;

от Маннанова по Раскольникова до Хасана Туфана и обратно;

от Жемчужной по Фоменко до Сармановского тракта и обратно;

от Яшьлек по Виктора Полякова до Абдурахмана Абсалямова и обратно;

от Дружбы Народов по Сююмбике до Хасана Туфана и обратно;

от Хасана Туфана по Сююмбике до Вахитова и обратно;

от Вахитова по Сююмбике до Яшьлек и обратно.

Камеры будут работать ежедневно с 7:00 до 19:00. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.