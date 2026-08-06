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Общество 6 августа 2026 08:40

Ректор Российского исламского института выступит на конференции в Кабуле

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Ректор Российского исламского института выступит на конференции в Кабуле
Рафик Мухаметшин
Фото: пресс-служба Российского исламского института

На международной образовательной конференции «Россия и исламский мир», которая пройдет 13 августа в Кабуле, выступит известный российский ученый‑историк, исламовед, профессор, член Академии наук РТ, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. Об этом «Татар‑информу» сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

Мероприятие объединит на одной площадке ведущих российских и афганских ученых, представителей бизнеса, студентов вузов обеих стран, а также делегатов от местных общин, включая татар Афганистана.

Организаторами конференции выступают Русский дом в Кабуле и Российский деловой центр в Афганистане.

Рафик Мухаметшин – доктор политических наук (2001), профессор (2006), ректор Российского исламского института (с 2006 года), председатель Cовета по исламскому образованию России (с 2012 года), заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан по образованию и науке (с 2014 года), действительный член (академик) Академии наук Республики Татарстан (2016).

#Афганистан #Рафик Мухаметшин
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