В Спасском районе прошел форум «Работаем на результат!»

Фото: газета «Новая жизнь»

В Болгаре в Районном доме культуры состоялся отчетно-программный форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги реализации программных мероприятий за пять лет. В мероприятии приняли участие депутаты, руководители и работники предприятий, учреждений здравоохранения, спорта, культуры, семейные трудовые династии, волонтеры, участники СВО и их семьи.

Глава Спасского района Роман Исланов отметил, что за отчетный период проведено 1122 приема граждан, на которых принято 1626 человек, 876 вопросов решено положительно.

В рамках программных мероприятий за пять лет в районе построена модульная амбулатория в селе Кузнечиха на 14,2 млн рублей, проведен капремонт центральной районной больницы на 182,5 млн рублей, отремонтированы школы №1 в Болгаре и Трехозерская, сельский дом культуры в селе Чэчэкле на 17,4 млн рублей, отремонтирован мост через реку Ясачка в Танкеевке на 120 млн рублей.

Начато строительство стадиона в Болгаре на 63,7 млн рублей, завершено благоустройство центральной площади (4-я очередь) на 10 млн рублей, построено пять ФАПов на 33,4 млн рублей. Ликвидирована угроза подтопления в селе Никольское – отремонтирована плотина на реке Бездна на 48,4 млн рублей.

В рамках программы «Наш двор» благоустроено 19 дворов на 60 млн рублей. На благоустройство общественных пространств направлено 192,5 млн рублей.

По программе капремонта техникума и общежития выделено свыше 113 млн рублей. За год трудоустроен 41 человек из 57 обратившихся.

В рамках партийных проектов в районе проходят чествования юбиляров семейной жизни. Воспитанница детской школы искусств Козина Анастасия заняла третье место в номинации «Цифровизация и искусственный интеллект» на республиканском конкурсе «Дети рисуют страну». В апреле 2024 года в районе работали более 20 площадок по вопросам здравоохранения, спорта, образования, культуры, туризма, патриотического воспитания и поддержки участников СВО.

С начала СВО район направил гуманитарной помощи на 90 млн рублей, в том числе военнослужащим – на 68 млн, семьям военнослужащих – на 10 млн, Лисичанску – на 7 млн, иным территориям – на 5 млн. Отправлено 40 автомобилей, 38 мотоциклов, 37 квадрокоптеров, 2 бани на колесах, 156 генераторов и другое имущество. На сегодня 182 военнослужащих от района проходят службу в зоне СВО. 22 участника комиссованы, из них 16 трудоустроены, четверо приняли участие в спартакиадах.

«Наша главная задача сегодня – продолжить эту работу, услышать каждого жителя и превратить их наказы в реальные дела», – сказал Роман Исланов.

Напомним, 1 мая 2026 года указом Раиса РТ Рустама Минниханова была учреждена Электронная доска почета РТ, которая уже начала свою работу. Среди лауреатов – 66 представителей Спасского района.

Фото: газета «Новая жизнь»