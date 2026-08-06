Жители РТ могут поддержать мурал «Семейные традиции» в финале «ФормАРТа»

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Жители Татарстана могут проголосовать за челнинский мурал «Семейные традиции» в финале окружного фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАрт». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Автор работы, появившейся на фасаде дома №87а по улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах, – молодой художник Александр Попов. Фреска изображает бабушку и внучку, вместе готовящих эчпочмак – символ семейных традиций, тепла и связи поколений.

Поддержать работу №4 можно на федеральном портале госуслуг, голосование продлится до 16 августа.

Имена победителей окружного этапа фестиваля объявят в августе в Кирове. Авторы лучших работ получат гранты в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей на дальнейшее творческое самосовершенствование.

На этот раз фестиваль проходит под знаком Года единства народов России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего на участие в VII сезоне «ФормАРТа» поступило 400 заявок со всего Приволжского федерального округа. Татарстан вошел в число самых активных регионов наряду с Башкортостаном.