Создатели фильма «Я приду» планируют установить рекорд России

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В кинотеатре «Октябрь» в Москве 3 октября создатели фильма «Я приду» соберут на предпремьерном показе полторы тысяч бабушек и дедушек в коллаборации с Правительством Москвы и проектом «Московское долголетие».

«Мы установим рекорд и попадем в Книгу рекордов России как самый большой за всю историю России показ для старшего поколения», – рассказал корреспонденту генеральный продюсер фильма Денис Супрунов.

Официальный релиз фильма «Я приду» назначен на 8 октября.