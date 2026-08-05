Создатели фильма «Я приду» планируют установить рекорд России
В кинотеатре «Октябрь» в Москве 3 октября создатели фильма «Я приду» соберут на предпремьерном показе полторы тысяч бабушек и дедушек в коллаборации с Правительством Москвы и проектом «Московское долголетие».
«Мы установим рекорд и попадем в Книгу рекордов России как самый большой за всю историю России показ для старшего поколения», – рассказал корреспонденту генеральный продюсер фильма Денис Супрунов.
Официальный релиз фильма «Я приду» назначен на 8 октября.
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