Казанская телебашня включит праздничную подсветку в честь 25-летия РТРС

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанская телебашня присоединится к параду архитектурно-художественной подсветки в честь 25-летнего юбилея Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), который будет отмечаться на следующей неделе, 13 августа. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РТ – филиал РТРС.

Парад будет проходить по всей сети РТРС «по 13 августа». На медиафасаде телевышки с 20 до 23 часов будут демонстрировать яркое светодинамическое шоу и бегущую строку «С Днем Рождения РТРС», «25 лет РТРС – с Юбилеем».

В 2024 году телебашню оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой с медиафасадом, что позволило стать ей визитной карточкой столицы Татарстана, а также улучшить эстетический облик города.

РТРС – основной оператор услуг связи для региональных вещателей, а его деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности, безопасности и технологического суверенитета государства, способствуя реализации конституционного права граждан на получение информации.

Созданное указом Президента РФ Владимира Путина в 2001 году, системообразующее предприятие объединило 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс и стало естественной монополией в области связи.