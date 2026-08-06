В РТ разработали правила конкурса на получение льготы по оплате аренды в ЦУМе

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Министерство культуры Татарстана разработало положение о порядке проведения конкурсного отбора субъектов креативных (творческих) индустрий в целях оказания меры имущественной поддержки в виде льготы по оплате аренды за пользование республиканским имуществом, относящимся к инфраструктуре поддержки креативных (творческих) индустрий, а также используемым при формировании креативного кластера.

Речь идет о конкурсе среди ремесленников на льготную аренду в казанском Центре уникального мастерства (ЦУМе). Проект приказа ведомства пока проходит антикоррупционную экспертизу.

В текущем, 2026 году обязанности по проведению конкурсного отбора возложат на само региональное Министерство культуры. Но с начала следующего, 2027 года за этот процесс будет отвечать Центр развития креативных индустрий РТ.

Для участия в конкурсе заявитель должен работать на территории Татарстана и быть включенным в республиканский реестр субъектов креативных индустрий. Его изделия должны быть отнесены к изделиям народных художественных промыслов Художественно-экспертным советом РТ по народным художественным промыслам. Претендент также не должен иметь долгов по налогам, сборам и страховым взносам и задолженности по возврату бюджетных субсидий и инвестиций. Наряду с этим, он не должен проходить реорганизацию, ликвидацию или банкротство.

Конкурсная комиссия будет оценивать заявки по 100-балльной шкале. До 60 баллов можно будет получить за опыт работы на выставках, ярмарках, конкурсах, фестивалях, просветительских и туристических проектах. Местный опыт предполагается оценивать в 20 баллов, межрегиональный – в 40, федеральный или международный – в 60. Кроме того, 40 баллов даст готовность проводить мастер-классы, курсы и открытые демонстрации производства минимум четыре раза в месяц с общим охватом от 100 человек (здесь градации не предусмотрены).

Для прохождения конкурса потребуется набрать не менее 50 баллов. «При равном количестве начисленных баллов решающим фактором являются дата и время регистрации подачи конкурсной заявки», – сказано в проекте документа.

Не будут рассматриваться заявки, из которых следует, что претендент планирует использовать помещение ЦУМа как склад, для перепродажи готовых сувениров, розничной торговли товарами третьих лиц либо иной деятельности, не обеспечивающей создание изделий на площадке и занятие образовательного процесса.

Свой проект конкурсант или его представитель будут обязаны лично защищать перед комиссией – при неявке заявку рассматривать не будут. На проведение конкурсного отбора отводится до 20 рабочих дней после завершения приема заявок. Информация о месте и времени заседания должна доводиться до участников минимум за пять рабочих дней до его проведения. При выявлении формальных недостатков в конкурсной заявке заявителя будут уведомлять о них в течении семи рабочих дней, после чего ему предоставят три рабочих дня для их устранения.

Председателем конкурсной комиссии должна стать министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Заместителем председателя предполагается назначить ее заместителя Дамира Натфуллина. Должность секретаря предполагается отдать еще одному представителю Минкультуры РТ – начальнику отдела инфраструктурного обеспечения и

творческих индустрий Виктории Самсоновой.