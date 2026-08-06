605 вражеских БПЛА уничтожены в небе над Россией минувшей ночью

Минувшей ночью в небе над регионами России уничтожены 605 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 августа до 8.00 мск 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.