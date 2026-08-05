Флорист Сафронова: сахар в воде сокращает жизнь цветам, а не продлевает

Свежесть букета зависит не только от качества цветов, но и от правильного ухода. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Радио 1» рассказала, как продлить жизнь срезанным цветам и почему не стоит добавлять сахар в вазу.

По словам эксперта, принесенные из магазина цветы нужно ставить в чистую вазу со свежей водой, периодически ее менять и делать свежий срез. Срез должен быть косым, под углом 45 градусов, и выполнять его лучше ножом, а не ножницами.

Сахар добавлять в воду флорист не рекомендует, так как это создает сладкую среду, в которой микроорганизмы развиваются быстрее. Вместо этого она советует использовать чистую или газированную воду без сахара – углекислый газ помогает букету простоять дольше.

Сафронова также отметила, что сегодня в магазинах можно найти цветы на любой вкус, даже гвоздики представлены в разных расцветках и долго стоят. Она добавила, что цветы – живые существа и откликаются на положительные эмоции.