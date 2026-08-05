В Казани эксперты обсудят будущее городских пространств

На пристани Кремлевской набережной 6 августа в 19:00 пройдет дискуссия «Кремлевская набережная: Как городскому пространству привлекать и удерживать внимание». Мероприятие организовано в рамках платформы «Городские модераторы».

Участники обсудят подходы, помогающие городским пространствам оставаться востребованными, изменение ожиданий посетителей, а также события, форматы и решения, которые будут формировать интерес к набережной в 2026 году.

Спикерами выступят основательница Fine Group и руководитель Кремлевской набережной Аделя Зиганшина, директор по федеральным продажам медиагруппы «Рим», автор блога «Жуй без соли» Никита Мосеев, директор «Дирекции парков и скверов Казани» Айгуль Латыпова, директор экстрим-парка «УРАМ» Мария Крюкова и градостроитель, специалист по устойчивым ландшафтам Дарья Толовенкова.

Дискуссия будет интересна представителям креативных индустрий, городским предпринимателям, командам общественных пространств и всем, кто интересуется развитием городской среды. После выступления спикеров гости смогут задать вопросы или внести предложения. Количество мест ограничено, для участия необходима регистрация.