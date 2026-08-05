Жест Галимова, слухи о Кейне и «Крестный отец»: как «Ак Барс» начал предсезонку

На открытой тренировке «Ак Барса» было жарко. Слухи о Кейне и Дадонове остаются таковыми, но ледовые страсти уже кипят. За происходящим с трибуны наблюдала дочь Анвара Гатиятулина, а на льду вместе со всеми работал 35-летний форвард «Барса» Станислав Альшевский. Подробнее – в репортаже «ТИ-Спорта».





Главный тренер Анвар Гатиятулин не скрывает: состав придется перестраивать с нуля

Фото: ak-bars.ru

«Век спортсмена не так долог»: как «Ак Барс» переживает потерю лидеров

Казанский клуб проводит первую открытую тренировку межсезонья — на фоне массового ухода лидеров, слухов о трансферах и поиска новых внутренних резервов. Главный тренер Анвар Гатиятулин не скрывает: состав придется перестраивать с нуля.

«Ак Барс» открыл предсезонные сборы. Команда провела открытую для СМИ тренировку на своей базе, а уже завтра отправится в Альметьевск на первый контрольный матч с «Нефтяником». Но главные события происходят не на льду, а за кулисами. Этим летом клуб потерял восемь игроков, из которых семеро были ключевыми. Новых приобретений пока лишь одно. И вопросов к офису «Ак Барса» все больше.

Главный тренер не стал скрывать — уход восьми игроков стал серьезным ударом. Он признался, что после двух сезонов работы с костяком команду фактически пришлось пересобирать.

«Была проделана большая работа, притом всей системой. Ожидаемо, что после финала на ребят будет спрос. Наверное, это сыграло свою роль при переговорах. Ребята своей игрой заслужили предложения, которые они получили. Говорят же, что век спортсмена не так долог. А еще в фильме «Крестный отец» была фраза: «Предложение, от которого сложно отказаться». Конкуренты не дремлют и усиливаются нашими ребятами», — сказал Гатиятулин.

При этом задача на сезон с команды не снимается. Наставник «Ак Барса» признался, что одной из главных целей станет активное внедрение молодежи. Но с важной оговоркой: «Как мы будем развивать наших опытных игроков, так мы будем развивать и нашу молодежь».

Алексей Бывальцев Фото: ak-bars.ru

На данный момент из приобретений только Алексей Бывальцев, подписавший однолетний контракт. Сам хоккеист признался, что переход в Казань состоялся во многом благодаря Гатиятулину.

«Фактор Гатиятулина был ключевым. Это ключевая причина моего перехода. Мы хорошо работали вместе, поэтому сделал, думаю, правильный выбор», — сказал Бывальцев.

Новичок «Ак Барса» на тренировке был заметно расслаблен и в хорошем настроении. Почти на все вопросы он отвечал с легкой улыбкой, а на первый и вовсе с шуткой.

«Все хорошо. Сразу зашел в раздевалку, подрались с некоторыми ребятами. Нормально все (смеется). На самом деле – отлично встретили. С некоторыми ребятами в сборной играл, в других командах, поэтому пока притирка идет хорошо», – пошутил он.

Артем Галимов Фото: ak-bars.ru

Жест Галимова, просмотр Быкова и 35-летний Альшевский: кто выйдет на лед в новом сезоне

Тренерский штаб разбил состав на две бригады — белые и зеленые. Сочетание звеньев на двустороннем матче:

Белые: Никита Лямкин – Митчелл Миллер, Григорий Денисенко – Кирилл Семенов – Семен Терехов

Рашит Самигуллин – Игорь Бардин, Никита Дыняк – Дмитрий Кателевский – Радэль Замалтдинов

Зеленые: Степан Терехов – Алексей Марченко, Александр Хмелевский – Алексей Бывальцев – Артем Галимов

Никита Евсеев – Альберт Яруллин, Алексей Пустозеров – Равиль Якупов – Владимир Алистров

Тимофей Жулин – Станислав Альшевский – Ильдан Галеев

Максим Быков Фото: ak-bars.ru

Отдельное внимание — к просмотровому контракту Максима Быкова. Он вышел в четвертой пятерке белых в звене с Иваном Мехововым и Данилом Зиновьевым. В условиях, когда «Ак Барс» ищет внутренние резервы, у Быкова есть реальный шанс зацепиться за место в системе. Покажет ли он себя в Альметьевске — вопрос открытый.

Также на льду появились сразу несколько игроков из системы «Барса»: Азамат Махмутов, Всеволод Альметкин и 35-летний Станислав Альшевский. В белых на позиции защитника работал Адель Сафин.

На воротах — Тимур Билялов, Максим Арефьев, Александр Столпеченков и Вячеслав Пекса на просмотровом контракте.

Самая острая сцена случилась во время двустороннего матча. Артем Галимов заработал буллит. Но перед этим Кирилл Семенов, видимо, сказал ему что-то колкое — и это не осталось без ответа. Галимов хладнокровно реализовал штрафной бросок, а затем, развернувшись в сторону скамейки «белых», продемонстрировал нецензурный жест. Второй буллит исполнил Никита Дыняк — четко и в цель.

Помимо тренерского состава и журналистов на тренировке присутствовала и дочь Анвара Рафаиловича – Диана.

Никита Евсеев Фото: ak-bars.ru

«С чистого листа»: слухи, трансферы и недосказанность Евсеева

Главный тренер «Ак Барса» ответил на вопросы о возможных трансферах. В прессе появлялись слухи о переговорах с Эвандером Кейном, Евгением Дадоновым, Георгием Меркуловым и Винни Леттьери. Гатиятулин остался предельно конкретен: «Нет смысла обсуждать игроков, которых у нас нет. Будут новички — тогда стоит поднимать этот вопрос».

Также он прокомментировал ситуацию с помощником главного тренера Константином Шафрановым, который до сих пор не продлил контракт: «По семейным обстоятельствам он окончательного решения не принял. Мы будем ждать».

Вернувшийся в «Ак Барс» после сезона в «Амуре» Никита Евсеев подписал однолетний контракт. На вопрос о том, получит ли он полноценный шанс в первом звене, Гатиятулин ответил: «Новый сезон начинается с чистого листа. Всё, что было в прошлом, — это история. У всех одинаковые шансы».

Сам Евсеев признался, что у него осталась недосказанность по выступлениям за «Ак Барс» в прошлые годы. «Хочется показать себя и многое доказать и себе, и окружающим. Была недосказанность», — сказал защитник.

Завтра в 18:00 «Ак Барс» сыграет первый контрольный матч с «Нефтяником» в Альметьевске.