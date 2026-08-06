Гарипов: электронная Доска почета сохраняет уважение к труду

Начальник отдела оплаты труда и развития системы мотивации Управления по работе с персоналом ПАО «Татнефть» Айрат Гарипов рассказал о значении Электронной доски почета Татарстана и участии в ней сотрудников компании.

«Электронная доска почёта – это современный способ сохранить и развить то хорошее, что было у нас десятилетиями: уважение к тем, кто своим трудом двигает республику вперёд. Раньше такие стенды были только на предприятиях или локально в населенных пунктах, а теперь благодаря цифровым технологиям о наших героях труда узнают люди по всей республике, стране и даже в любой точке мира. Цифровой след позволяет оставить память о человеке навсегда», – сказал Гарипов.

По его словам, для молодежи такая доска является отличным примером для подражания. Когда видишь реальные достижения настоящих людей, появляется стимул расти профессионально, выбирать достойные профессии и понимать, что успех республики складывается из ежедневного труда тысяч простых жителей Татарстана. Это, по его мнению, воспитание уважения к труду, основанное на реальных примерах земляков-героев.

Гарипов также сообщил, что на электронную доску почета внесены более 700 сотрудников Группы «Татнефть».

«Отбор на доску почёта проходит честно и открыто: кандидатов выдвигают сами коллективы – те, кто каждый день работает рядом. Затем предложения согласуют руководители компании и местные власти», – сказал Гарипов.

Он также отметил, что есть четкие правила: важен не только стаж, но и реальные профессиональные достижения, высокая дисциплина в работе. Так, по его словам, добиваются справедливости при выборе лучших среди равных.

«То, что список обновляется каждый год, даёт шанс отличиться новым специалистам и создаёт здоровую конкуренцию. Люди видят, что их труд ценят, стараются работать лучше, достигать новых высот. В целом электронная доска почёта – важный шаг к тому, чтобы в обществе уважали человека труда, формировали культуру признания заслуг и укрепляли профессиональный потенциал республики», – добавил Гарипов.

Напомним, электронная Доска почета заработала в Татарстане. На платформе представлены более 15 тыс. работников с 4,8 тыс. предприятий республики. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.