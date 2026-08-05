Эксперт: Электронная доска почета – своевременная инициатива

Создание электронной республиканской Доски почета – это, безусловно, правильная и своевременная инициатива. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась заместитель генерального директора по производству ПИК «Идел-Пресс» Юлия Толкунова.

«От нашего предприятия на Доску почета представлено 18 человек. Это сотрудники со стажем работы не менее 10 лет, которые в первую очередь проявляют себя как ответственные, отзывчивые и инициативные профессионалы», – отметила она.

Толкунова выразила радость, что заслуги этих людей становятся достоянием открытого доступа. «Для нас эти люди – известные и уважаемые лица в кругу коллектива, а теперь каждый желающий может увидеть их достижения и узнать, чем именно они занимаются. Для самих сотрудников это важный уровень поддержки и признания не только на уровне предприятия, но и на республиканском уровне», – добавила Толкунова.

Она подчеркнула, что данная инициатива станет мощным стимулом для остальных работников, так как она мотивирует коллег стремиться к новым достижениям, проявлять инициативу, вносить новаторские предложения по улучшению работы и, безусловно, дисциплинирует.

«Решение, принятое нашим Раисом РТ, очень верное: люди могут в открытом виде увидеть лица и успехи передовиков, взять с них пример и развиваться дальше. Что касается отдельных личностей, то я бы не стала выделять кого-то одного – все 18 человек абсолютно достойны этой чести. Особенно приятно, что среди представленных есть целые трудовые династии», – заявила Толкунова.