Полицейские поймали пожилого мужчину, пристававшего к подросткам под Казанью

Задержан мужчина, который, согласно жалобам жильцов «Светлого», приставал к подросткам. Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, предполагаемым злоумышленником оказался 69-летний местный житель. Его доставили в полицию.

Напомним, в местном интернет-сообществе появилась информация, согласно которой пожилой человек предлагал девушкам-подросткам уединиться за денежное вознаграждение. Одна из них зафиксировала фрагмент разговора с мужчиной и обнародовала запись.

По данному факту идет проверка.