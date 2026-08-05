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Происшествия 5 августа 2026 16:55

Полицейские поймали пожилого мужчину, пристававшего к подросткам под Казанью

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Задержан мужчина, который, согласно жалобам жильцов «Светлого», приставал к подросткам. Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, предполагаемым злоумышленником оказался 69-летний местный житель. Его доставили в полицию.

Напомним, в местном интернет-сообществе появилась информация, согласно которой пожилой человек предлагал девушкам-подросткам уединиться за денежное вознаграждение. Одна из них зафиксировала фрагмент разговора с мужчиной и обнародовала запись.

По данному факту идет проверка.

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